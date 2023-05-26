Уламків в очі не бачили, але бідкаються на ракету: у Росії паніка через "НЛО" над Ростовщиною

Пізно ввечері 25 травня щось невідоме буцімто атакувало військовий аеродром у Ростовській області. Зранку наступного дня окупанти вже хизувалися, що вони начебто збили ракету.

Атака невідомим об'єктом сталася неподалік Морозовського аеродрому. Кадри, зняті напередодні очевидцями, демонстрували щось дуже красиве та видовищне, передає 24 Канал.

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Буцімто атакувала ракета

Отже, як розповідають росЗМІ, військовий аеродром у Ростовській області буцімто намагалася атакувати ракета. Кажуть, що летіла вона на висоті 17 кілометрів зі швидкістю 5 тисяч кілометрів на годину. А збити її – як переконують окупанти – вдалося за 4 кілометри від аеродрому.

Цікаво, що окупанти настільки впевнені у збитті ракети, що досі не можуть знайти її уламків. Цим займаються співробітники спецслужб, але щось їм це не дуже вдається. Що стосується постраждалих, то вони відсутні.

Зауважимо, що буцімто збиття ракети підтвердив губернатор Ростовської області. За словами Васілія Голубєва, це вдалося зробити у небі над регіоном.

У районі Морозовська спрацювала система ППО, збивши українську ракету. Військові виконують свою роботу,

– похизувався він.

У росіян традиційно розгулялася фантазія. Адже швидкість у 5000 кілометрів на годину характерна балістичним ракетам. В арсеналі України такого типу снарядів, які ще й могли б долати відстань у понад 300 кілометрів, просто немає. Стільки до лінії розмежування.

Водночас окупанти бодай трохи підготувалися. Не звинувачували у використанні Storm Shadow, наданих нам Великою Британією, адже їхня швидкість – 1000 кілометрів на годину.

Хай там як, росіянам неабияк спалахнуло через дивний спалах у небі над Ростовщиною. Даруйте вже за тавтологію. До слова, гучно було під ранок у Краснодарі.

Окупанти скаржаться на атаку дронів

Близько 04:00 потужний вибух прогримів у центрі Краснодара. За дивним збігом обставин саме у той час росіяни атакували Україну дронами та ракетами.

Мешканці бідкалися на щонайменше дві "бавовни". Пропагандисти зауважили, що неспокійно було на вулицях Фестивальній і Морській. Їхні мешканці практично відразу почали ширити мережею відео та фото з місця вибуху.

Ясна річ, що окупанти відразу ж взялися вихваляти "успішну роботу ППО". Правда, на відео можна побачити, що після вибуху у небо здійнялася хмара чорного диму, що характерно для прильоту. Самі ж краснодарці кажуть, що "уламки БпЛА" буцімто впали на споруду МТС у центрі міста.