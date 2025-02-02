Вибух біля РТЦК у Павлограді: поранення зазнав військовий

Увечері 2 лютого пролунав вибух біля РТЦК у Павлограді. Стало відомо, що унаслідок цього поранення отримав військовий.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Наразі обставини вибуху у Павлограді з'ясовують правоохоронці.

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Що відомо про вибух біля ТЦК у Павлограді

Вибух біля приміщення ТЦК у Павлограді пролунав приблизно о 18:40. Там здетонував невстановлений предмет.

Наразі відомо про одного пораненого. І, як повідомили у поліції журналістам, йдеться про військовослужбовця.

Згодом у пресслужбі обласного ТЦК та СП повідомили, що він отримав легкі поранення.

Слідчі дії на місці події продовжуються. Усі деталі у поліції обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, що це уже вдруге за останні дні лунають вибухи біля РТЦК. Так, 1 лютого подібна ситуація сталася у Рівненському ТЦК. Відомо, що унаслідок цього загинула одна людина, а 6 – поранено.

До слова, у ніч на 1 лютого також було вбито працівника ТЦК у Пирятині, який якраз супроводжував мобілізованих. Вбивство сталося на заправці: чоловік у балаклаві вистрелив у солдата та втік разом зі спільником, який перебував у автівці ТЦК.