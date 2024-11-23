У Броварах стався вибух у житловому будинку

У суботу, 23 листопада, у Броварах в одному з будинків міста пролунав вибух. Постраждала жінка.

Поліція на Київщині з'ясовує обставини вибуху у квартирі житлового будинку, передає 24 Канал із посиланням на правоохоронців.

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Що сталося

Попередньо, у помешканні вибухнула граната, внаслідок чого поранення отримала 52-річна жінка. Потерпілу з травмами двох рук доставили до лікарні.

Поліція встановлює обставини надзвичайної ситуації у Броварах / Фото поліція

Який вигляд має оселя, де вибухнула граната / Фото поліція

До слова, нещодавно трагедія сталася у Дніпровському районі столиці. Там чоловік підійшов до авто, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.