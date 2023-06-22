Хвилею знесло двері, – мешканка зруйнованого будинку у Києві розповіла про вибух

Вночі 22 червня у Києві стався вибух у багатоповерхівці. Очевидиця розповіла, що двері в її квартирі знесло хвилею.

За словами Олександри, після вибуху було чутно запах газу. Тому, ймовірно, у будинку стався витік газу. Наразі усі обставини з’ясовують.

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"Хвилею знесло двері"

Мешканка будинку, у якому вранці стався вибух, розповіла, що хвилею знесло двері в її квартирі. Деякі двері були завалені, тому сусіди приходили на допомогу.

Під час вибуху був запах газу, ми зібрали документи, намочили ганчірки та вийшли,

– повідомила Олександра, яка живе на восьмому поверсі багатоповерхівки.

Вона зазначила, що запаху газу до вибуху не було.

"Коли ми вийшли на вулицю, то горіла квартира, а людина з 9 поверху кликала на допомогу. На жаль, я не знаю, що з нею було далі", – зазначила Олександра.

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Станом на 12:15 відомо, що з-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини. Наразі внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло 3 особи, постраждало 5 осіб (з них 3 госпіталізовано) та врятовано 20 осіб.

На місці події задіяні рятувальники та спецтехніка. Здійснюється демонтаж пошкоджених конструкцій. Роботи тривають.

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