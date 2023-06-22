Хвилею знесло двері, – мешканка зруйнованого будинку у Києві розповіла про вибух
Джерело:"Ми Україна"
Вночі 22 червня у Києві стався вибух у багатоповерхівці. Очевидиця розповіла, що двері в її квартирі знесло хвилею.
За словами Олександри, після вибуху було чутно запах газу. Тому, ймовірно, у будинку стався витік газу. Наразі усі обставини з’ясовують.
Важливо З-під завалів будинку в Києві рятувальники дістали тіло ще однієї жінки
"Хвилею знесло двері"
Мешканка будинку, у якому вранці стався вибух, розповіла, що хвилею знесло двері в її квартирі. Деякі двері були завалені, тому сусіди приходили на допомогу.
Під час вибуху був запах газу, ми зібрали документи, намочили ганчірки та вийшли,
– повідомила Олександра, яка живе на восьмому поверсі багатоповерхівки.
Вона зазначила, що запаху газу до вибуху не було.
"Коли ми вийшли на вулицю, то горіла квартира, а людина з 9 поверху кликала на допомогу. На жаль, я не знаю, що з нею було далі", – зазначила Олександра.
Очевидиця розповіла про вибух у Києві: дивіться відео
Станом на 12:15 відомо, що з-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини. Наразі внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло 3 особи, постраждало 5 осіб (з них 3 госпіталізовано) та врятовано 20 осіб.
На місці події задіяні рятувальники та спецтехніка. Здійснюється демонтаж пошкоджених конструкцій. Роботи тривають.
Вибух у багатоповерхівці Києва: що відомо
- Вибух у Дніпровському районі столиці пролунав близько 3:30 22 червня.
- Як повідомляв тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Києва Дмитро Шумейко, пошук людей у столиці ще триває. Станом на ранок відомо, що двох мешканців будинку досі не знайшли.
- У поліції розповіли, що внаслідок вибуху в будинку у Дніпровському районі Києва загинуло двоє чоловіків. Один із них 1945 року народження, дані іншого встановлюються.
- Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.
- Також повідомлялось, що рятувальникам довелося призупинити рятувальну операцію через ризик обвалу будинку. Так, існує ризик, що кількість пошкоджених квартир збільшиться.