У німецькому Регенсбурзі стався потужний вибух у багатоповерхівці: є загиблі

У Регенсбурзі стався потужний вибух у житловому будинку. Під завалами рятувальники виявили тіла двох людей.

Як повідомляє інформаційне агентство dpa, вибух стався рано-вранці в середу, 28 жовтня, й зруйнував значну частину будівлі.

Які наслідки вибуху в будинку?

Чотирьох людей госпіталізували з травмами, стан одного з них лікарі оцінюють як важкий. Поліцейський також отримав отруєння чадним газом.

Екстрені служби певний час не могли безпечно зайти всередину зруйнованих приміщень через серйозний ризик повторного обвалу стін.

Фахівці з Федерального агентства з технічної допомоги в четвер уранці провели невідкладні інженерні заходи для стабілізації аварійних конструкцій.

Після завершення протиаварійних робіт пошукові бригади розпочали розчищення завалів за допомогою екскаватора.

Опівдні рятувальники натрапили на тіло загиблого чоловіка, а через кілька годин виявили другу жертву.

У поліції зазначили, що знайдений чоловік, імовірно, є одним із двох жителів, яких раніше вважали зниклими безвісти. Водночас особу другого загиблого експертам наразі встановити не вдалося.

Правоохоронці продовжують розслідування трагедії на місці події. Слідство наразі не визначило остаточно, чи був вибух трагічним нещасним випадком, чи умисним і спланованим.