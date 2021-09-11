У Росії знову вибухнув будинок – цього разу в Липецькій області

Вночі 11 вересня потужний вибух прогримів у житловому будинку в Росії. Мовиться про двоповерхівку у місті Єлець Липецької області.

Наразі відомо, що там обвалилася стіна, і під завалами можуть бути люди. Причиною вибуху начебто був витік газу.

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Вибух у Єльці в Росії 11 вересня: подробиці, фото, відео

Інформацію про "хлопок газу" надійшла до російських надзвичайників міста Єлець Липецької області 11 вересня о 00:52.

Постраждав двоповерховий житловий будинок на 16 квартир – половина з них зазнали руйнувань.

На місці рятувальники зафіксували обвалену стіну.

Двох мешканців будинку з-під неї витягнули, але під завалами ще можуть бути люди.

Російські ЗМІ пишуть про 5 госпіталізованих, і 7 заблокованих під камінням, і 1 загиблого (за даними ТАСС).

Причиною вибуху попередньо називають витік газу або детонацію газового балона. Утім, пожежі після вибуху не було.

Вибух в будинку у Єльці: дивіться фото та відео



Вибух прогримів у будинку в місті Єлець / Фото Life Shot



ЗМІ пишуть про одного загиблого і десяток постраждалих / Фото Life Shot

Руйнування житлового будинку в Росії сталося вдруге за тиждень – цього разу в Єльці: розташування на карті