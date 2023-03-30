Самі себе: ЗМІ пишуть, що у ФСБ у Ростові стався вибух через спробу розібрати дрон

У Ростові 16 березня спалахнула будівля прикордонної служби ФСБ. Загинули, ймовірно, 4 людей. ЗМІ припускають, що це – результат "блискучої" діяльності самих фсбшників.

Відразу ж після вибуху почали малювати "офіційні" версії інциденту. Зокрема, говорили про проблеми з електропроводкою. Про це дуже гучно волали російські пропагандисти. Водночас згодом росЗМІ заявили, що є ще одна версія вибуху, інформує 24 Канал.

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Мовиться, що будівлю "знесли" самі росіяни. Вони – ще ті "умільці": намагалися розібрати дрон, який знайшли начебто на території області. Але щось пішло не так. Як наслідок – великий вибух. Спалахнула пожежа. Вогонь за лічені хвилини охопив будівлю прикордонного управління ФСБ. Повідомляють, що площа пожежі складала 800 квадратних метрів.

Повідомляють, що "розбір польотів" з цієї нагоди вже був.

Варто зауважити, що кількість жертв, за різними даними, відрізняються. Прокремлівські "ЗМІ" заявили, що загинула лише одна людина.

В Офісі Президента відкинули причетність України до вибуху. Михайло Подоляк зауважив, що "Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає".