Вибух був надпотужний, – журналістка з Харкова про удар по телевежі

Російські загарбники влучили у телевежу в Харкові. Телетрансляцію тимчасово зупинили, водночас вже незабаром розпочнуть ремонтні роботи.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка з Харкова. За її словами, внаслідок удару окупантів зник навіть сигнал телеканалу в ютубі.

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Ймовірно, це був авіаудар, – журналістка

Згідно з інформацією журналістки, над відновленням сигналу та ремонтом телевежі почнуть працювати вже завтра, 7 березня.

Водночас, за словами журналістки, мовиться про наслідки саме авіаудару по телевежі. До цього над Харковом пролетіло кілька літаків.

"Мій друг живе в районі телевежі. Сказав, що коли цей вибух стався, то будинок дуже трусило. Був надпотужний вибух", – повідомила журналістка.

Зауважте, що російські окупанти не мають сил навіть оточити Харків, тому місто залишається під вогнем ворога, який зганяє злість, бомбардуючи цивільну інфраструктуру та будинки.

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