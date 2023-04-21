Там епічна історія, – Катков пояснив особливості бомби, яка впала в Бєлгороді

Увечері 20 квітня в російському Бєлгороді відбувся потужний вибух через аварійне сходження боєприпасу з літака Су-34. Масштаби руйнувань є значними. Сама бомба не була призначена для скидання з великої висоти.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков. За його словами, росіяни звикли до подібних інцидентів та не обурюються, чому винищувачі літають над їхніми містами.

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"Росіяни бояться власної армії"

В Бєлгороді 20 квітня відбувся потужний вибух, який призвів до серйозних руйнувань. Російська влада визнала, що інцидент стався через виліт бомби з літака Су-34.

Це епічна історія. Тому що це була не просто авіаційна бомба, а бетонобійна БетАБ-500, яка призначена саме для ураження аеродромів, заглиблених об'єктів, укриттів. І вона впала буквально у 20 метрах від житлового будинку,

– зазначив Олег Катков.

Боєприпас у Су-34 був інтегрований 2020 року. Звук, який чули мешканці Бєлгорода, був від реактивного прискорювача, тому що БетАБ-500 не призначена для скидання з великої висоти. Через реактивний прискорювач вона розганяється та отримує величезну енергію для пробиття ґрунту чи укриття.

"Те, що вона впала в десятках метрів від житлового будинку – це те, що і відбувається на болотах. Цікавим є те, що не виникає жодного питання навіть на міському рівні чи в окремих телеграм-каналах, що взагалі Су-34 з бомбовим навантаженням робив над містом?", – зауважив головний редактор Defense Express.

Він додав, що абстрагуючись від війни, у росіян все одно мав би працювати інстинкт самозбереження. Втім жодного разу, коли в Росії траплялися подібні інциденти, у людей не виникало жодних запитань.

Ба більше, росіяни вже звикли до того, що їхня авіація їх же і бомбить, і боятися треба саме власної армії. Тому що влада вирішила поставити зенітно-ракетні комплекси, зокрема "Панцир", за містом. Тобто фактично вони прикриваються житловими будинками та цивільними людьми.

Чому їхні військові захищаються місцевими мешканцями? Питань немає. Люди на болотах так і живуть,

– наголосив Катков.

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Подібне може траплятися часто

Через техніків, які абияк прикріплюють бомби до літаків чи проблеми з самими конструкціями балкових тримачів, подібні інциденти в Росії можуть почастішати.

Ця ситуація у них вже стабільна. Жодних висновків вони не роблять,

– зазначив головний редактор Defence Express.

Олег Катков нагадав, що це не перший випадок, коли бомби відкріпляються з балкових тримачів. Варто також додати, що перше задокументоване підтвердження перетворення звичайної фугасної бомби на керовану з'явився через те, що така бомба росіян впала у житлову забудову Донецька.

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