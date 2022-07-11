Генерали і полковники, – Арестович розповів про знищених російських офіцерів у Чорнобаївці

Бійці ЗСУ 9 липня вчергове завдали удару по російських окупантах у Чорнобаївці. Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів про втрати загарбників.

Наші захисники вранці влучили у ворожий склад боєприпасів завдяки HIMARS. За словами очевидців, там до пізнього вечора тривала пожежа з детонацією російських снарядів.

До теми У Чорнобаївці під Херсоном продовжується масштабна пожежа з детонацією

росія знову втратила офіцерів у Чорнобаївці

Арестович розповів про чергові втрати російської окупаційної армії у Чорнобаївці.

Вчорашня, 26 Чорнобаївка, це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до десяти, що загинули та зазнали поранень трохи північніше, в Новій Каховці, командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки,

– зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, жителі Чорнобаївки та Херсона почули вибухи зранку 9 липня. З'ясувалося, що там підірвалися військові склади окупантів.

За словами місцевих, таких потужних вибухів ще не було. Небо над Чорнобаївкою затягнув густий дим, адже склади окупантів почали потужно палати. росіяни панічно запускали ППО та підняли у небо авіацію, але це їм не допомогло.

Активіст Володимир Молчанов розповів, що херсонці бачили зі свого міста велику пожежу й чули детонації – влучання зафіксували у Чорнобаївському аеропорту. Він розташований не в самій Чорнобаївці, а неподалік – на північний захід від Херсона.

Там горіли адміністративні будівлі та зал очікування, де росіяни зберігали зброю. За словами Молчанова, ніхто не розуміє, чому окупанти так вперто розміщують свої боєкомплекти у Чорнобаївці. Адже туди може дістати навіть українська ствольна артилерія.

Буде цікаво – як палають склади російських окупантів: дивіться відео