У мережі написали про вибух у відділенні поліції Дарницького району Києва: що сталося насправді

У мережі поширилася інформація про вибух у відділенні поліції Дарницького району Києва. Однак поліція спростувала ці повідомлення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника поліції Дарницького управління поліції Євгена Ласкіна у коментарі "РБК-Україна". Правоохоронці пояснили, що вибух стався неподалік, а не у самому відділку.

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Чи був вибух у відділенні поліції Дарницького району

Повідомлення про вибухи на лівому березі Києва з'явилися 12 листопада приблизно о 15:00. У мережі зазначалося, що вибух нібито стався у відділенні поліції Дарницького району.

Проте, як пояснив речник поліції Євген Ласкін, інформація про вибух безпосередньо у відділку не відповідає дійсності – інцидент трапився поблизу.

За його словами, постраждалих унаслідок вибуху немає. Наразі поліція займається встановленням усіх деталей та обставин події.

Нагадаємо, що 1 листопада окупанти вдарили по відділенню поліції у Харкові. Внаслідок атаки загинув поліцейський, ще 46 осіб отримали поранення.