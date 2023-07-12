У Феодосії повилітали вікна у будинках: біля домівки колаборанта Таліпова стався сильний вибух

У тимчасово окупованій Феодосії пролунав вибух. Це сталося біля будинку, де мешкає колаборант та прокремлівський пропагандист Олександр Таліпов.

Вибух пролунав у середу, 12 липня, на дворі на Земській вулиці близько 19 години. Соцмережами швидко поширилися відеозаписи з місця подій, передає 24 Канал.

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Подробиці вибуху у Криму

У тимчасово окупованому Криму вибухнув мопед. Причина вибуху скутера наразі встановлюється. Є дві версії – вибух бензобака з пальним або закладений вибуховий пристрій.

Як виглядає двір у Феодосії після вибуху: фото з соцмереж



В інтернеті з'явилися записи з камер. На відео можна побачити що від вибуху у багатоквартирному будинку вибило шибки. Також через вибухову хвилю спрацювала сигналізація на припаркованих автівках.

Момент вибивання вікон на сходах: відео з соцмереж





Які наслідки вибуху

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху транспорту дві жінки постраждали. Вони отримали багато рваних ран. Вибухова хвиля була такою сильною, що вікна повилітали в усій будівлі. За словами очевидців, у будинку захиталися стіни.

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Цей інцидент прокоментував Олександр Таліпов. Він допустив, що вибух може бути пов'язаний із ним. Адже пропагандист мешкає у сусідньому будинку. Фанат "русского міра" заявив, що 11 липня українські телеграм-канали начебто опублікували у соцмережі його персональні дані, а йому на телефон надходили погрози.

Таліпов також записав відео у своєму дворі. На кадрах можна побачити, що транспортний засіб майже повністю згорів.

Наслідки вибуху у Феодосії: відео з соцмереж

Хто такий Олександр Таліпов