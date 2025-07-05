Вибух на магістральному газогоні "Владивосток": показуємо на карті

У ніч на 5 липня вибухи пролунали на магістральному газогоні та водогоні у російському Владивостоці, після чого там спалахнула масштабна пожежа. Джерела повідомили, що знищені гілки проходять вздовж узбережжя Японського моря.

Де розташований на карті Владивосток, показує 24 Канал.

Дивіться також Агент "Атеш" проник на приладобудівний завод у Калузі та зібрав секретну інформацію

Де розташований Владивосток

Владивосток – місто та порт на Далекому Сході Росії.

Його площа – понад 331 кілометр квадратний, а населення – понад 600 тисяч осіб.

Де розташований Владивосток: дивіться на карті

Газогін у Владивостоці, зокрема, забезпечує газопостачання для низки військових об'єктів уздовж узбережжя Японського моря. Серед них – деякі підрозділи 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Цікаво, що частина газогону була здана в експлуатацію лише у березні 2025 року.

Унаслідок вибухів також знищено водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони.

Росія не бажає розголошувати знищення "Владивостока", а тому вимкнула інтернет та зв'язок у бухті Лазурна (Шамора).

Де розташована бухта Лазурна: дивіться на карті

До слова, 5 липня Владивосток відзначає 165-річчя з дня заснування.