На Волині у багатоповерхівці вибухнули туристичні газові балони: у квартирі була мама з дітьми

У Нововолинську вдень 10 грудня в одній з багатоповерхівок пролунав вибух. Причиною стали туристичні газові балони.

Повідомлення про вибух надійшло до рятувальників близько 16:16. Медики швидкої допомоги, рятувальники та газова служба одразу ж прибули на місце події.

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Постраждали 2 людей

Вибух пролунав на 5 поверсі п'ятиповерхівки у Шахтарському районі Нововолинська. За попередніми даними від ДСНС, вибухнув туристичний газовий балон, від якого здетонував і другий.

На момент вибуху в квартирі перебували 3 людей – мама та її двоє дітей. Жінка зазнала незначних опіків, медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася.

Чоловіка, який у момент вибуху якраз підійшов до дверей квартири, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку, через що він зазнав травм голови. Постраждалого госпіталізували.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі, а також двері в сусідньому помешканні. У результаті виникла пожежа, що охопила домашні речі, стелю й стіни,

– йдеться в повідомленні ДСНС.

Пожежу вдалося погасити продовж 40 хвилин після повідомлення про вибух.

Наслідки вибуху туристичних газових балонів у Нововолинську / Фото ДСНС

На тлі відключень світла, які спричиняють російські ракетні удари по енергооб'єктах України, суттєво зріс попит на генератори та газові балони. На жаль, випадки вибухів газових балонів почастішали, наприклад 9 грудня балон вибухнув в одному з київських МАФів. Тому нагадуємо основні правила поводження з газовими балонами, які дозволять уникнути трагічних ситуацій: