Розпивали алкоголь і один витягнув чеку: на Закарпатті від вибуху гранати загинули 2 людини

У селі Лалово Мукачівського району Закарпатської області внаслідок вибуху гранати загинули два брати. Чоловіки разом розпивали алкогольні напої та випадково витягнули чеку.

Інцидент стався у середу, 16 квітня, триває досудове розслідування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції у Закарпатській області.

Дивіться також Сварка через російську музику закінчилась вбивством: двом братам повідомили про підозри

Як загинули чоловіки

Напередодні до правоохоронців звернулася річна мешканка Берегова. Жінка заявила, що у селі Лалово Мукачівського району вона виявила мертвими свого чоловіка та брата у помешканні останнього. На місце виїхали співробітники поліції.

Слідству вдалося з'ясувати, що чоловіки загинули внаслідок вибуху гранати. Наразі відомо, що 45-річний та 46-річний брати разом розпивали алкогольні напої. Через необережне поводження із боєприпасом, один із них витягнув чеку із гранати Ф-1.

Після цього, за даними поліції, стався вибух. На місці події виявили важіль та кільце з чекою до підривника. Правоохоронці також оглянули прилеглі території та опитали мешканців сусідніх будинків, які розповіли про гучні звуки того дня.

До слова, нагадаємо, 3 квітня на київському ринку "Юність" вибухнула граната. У результаті трагедії загинули двоє чоловіків 59 і 60 років. Один із них загинув на місці, а другий помер у лікарні від отриманих травм. Відкрили кримінальні провадження.