24 лютого, 18:26
Оновлено - 18:27, 24 лютого

У центрі Херсона вибухнув невідомий предмет: комунальник загинув у свій день народженння

Сергій Попович
Основні тези
  • У центрі Херсона вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого постраждали семеро працівників комунальних служб.
  • Найбільше постраждав 60-річний чоловік, якого у тяжкому стані госпіталізували, інші шість працівників отримали амбулаторне лікування.

У центрі Херсона стався вибух невстановленого предмета. У результаті інциденту травмувалися семеро працівників комунальних служб.

Про подію поінформували у Херсонській ОВА.

Що відомо про вибух у Херсоні?

За попередньою інформацією, вибух пролунав близько 13:00 у середмісті, коли комунальники займалися збором сміття. Під час робіт здетонував невідомий об’єкт.

Найбільше постраждав 60-річний чоловік. У нього зафіксували вибухову травму та уламкові поранення черевної порожнини. Чоловіка у тяжкому стані доправили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

Ще шестеро працівників звернулися до лікарів самостійно. Серед них – 3 жінок віком 31, 42 і 53 роки та 3 чоловіків 51, 54 і 62 років. У них діагностували вибухові травми, контузії та гострі реакції на стрес.

Після огляду та надання допомоги постраждалим призначили амбулаторне лікування. Правоохоронці з’ясовують усі деталі події. У регіоні неодноразово наголошували на ризику детонації боєприпасів та інших небезпечних предметів, що могли залишитися після ворожих обстрілів.

Внаслідок обстрілу того ж дня близько 09:00 того ж дня загинув 62-річний комунальник, який святкував своє день народження.

У водоканалі розповіли, що загиблий – Олександр Баранов – працював машиністом насосних установок дільниці з експлуатації каналізаційних насосних станцій.

"Витриманий, мужній, відповідальний, він до останньої хвилини дбав про добробут рідного міста… Колеги пам’ятатимуть Олександра Володимировича як справжнього професіонала, надійного товариша та людину з великим серцем, яка ніколи не відмовляла у допомозі", – написали у водоканалі.

Україною прокотилася серія терактів

  • У Миколаєві увечері 23 лютого пролунав вибух біля непрацюючої АЗС. Прокуратура назвала цей інцидент терактом. Попередньо, вибухнув саморобний вибуховий пристрій, постраждали 7 правоохоронців.

  • У Дніпрі стався вибух в адміністративній будівлі Нацполіції. Спрацював саморобний вибуховий пристрій, постраждалих немає. Прокуратура розслідує подію як теракт.

  • 22 лютого теракт стався у центрі Львова. Здетонували саморобні вибухові пристрої. З 25 постраждалих 12 людей госпіталізували до лікарень. Двоє з них у дуже важкому стані.