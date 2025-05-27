У Китаї стався вибух на хімзаводі: у небо здійнявся величезний клуб диму
- У китайській провінції Шаньдун стався вибух на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical, що призвело до великого клубу диму над містом Гаомі.
- Рятувальні служби негайно прибули на місце, але китайська влада не надала подробиць про наслідки або постраждалих.
- Місцеві жителі повідомляли про вибиті вікна та вібрації через вибух
- Завод займається розробкою пестицидів і фармацевтичних препаратів.
У китайській провінції Шаньдун, у місті Гаомі, стався вибух на хімічному заводі. Над територією об'єкту здійнявся високий стовп диму.
На місці аварії почалися рятувальні роботи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Xinhua та Reuters.
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Що відомо про вибух на хімзаводі у Китаї
Перед полуднем 27 травня на хімзаводі компанії Shandong Youdao Chemical у східній провінції Китаю Шаньдун пролунав потужний вибух. Після цього великий клуб диму здійнявся над містом.
У Китаї стався вибух на хімзаводі: дивіться відео
Вибух стався у цеху заводу, на місце негайно прибули рятувальні служби та медики. Жодних подробиць про наслідки аварії та постраждалих китайська влада не надала.
Місцеві жителі публікують відео з великим стовпом диму над містом. Повідомляли також про вибиті вікна у сусідніх селах та вібрації через вибух.
Компанію Youdao було створено в серпні 2019 року в хімічному парку Gaomi Renhe в провінційному місті Вейфан. Завод розкинувся на понад 47 гектарах, на ньому працює понад 300 співробітників.
На заводі розробляють та виготовляють пестициди, фармацевтичні препарати та проміжні продукти тонкої хімії.