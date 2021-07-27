Вибух на хімзаводі у Німеччині: 16 людей постраждали, 1 загиблий, 4 розшукують

У західнонімецькому Леверкузені стався вибух у хімічному парку Chempark 27 липня. Унаслідок інциденту, поранення отримали 16 людей, загинула одна особа. Ще 4 працівників заводу розшукують.

За даними оператора парку, компанії Currenta, із 16 поранених 4 отримали тяжкі травми. Усіх потерпілих у вибуху доставили в лікарню.

До теми Потужний вибух у Німеччині: є постраждалі та зниклі безвісти

"Ми глибоко засмучені цим трагічним випадком та смертю працівника. Ми висловлюємо особливі співчуття родичам, а також колегам, які працювали з ним", – сказав менеджер Chempark Ларс Фрідріх.



Вибух на території хімпарку в Німеччині / Фото DPA



Місце вибуху в Леверкузені / Фото Bild

Деталі вибуху на хімзаводі в Німеччині

Потужний вибух в Леверкузені прогримів близько 10 години ранку. Одразу після цього на місці утилізації заводських відходів виникла пожежа. Її вдалося ліквідувати близько 12 години дня.



Пожежники гасять вогонь на заводі в Леверкузені / Фото Bild



Ліквідація наслідків вибуху в Німеччині / Фото Bild

На місці працювали поліцейські, пожежники та рятувальники. Причини інциденту наразі не відомі.

Проби повітря після вибуху

Унаслідок надзвичайної події, закрили прилеглі до району автодороги. Містян попросили зачинити вікна та перебувати в приміщеннях.



Чорна хмара після вибуху в Леверкузені / Фото Roxxshoot

На місці аварії взяли проби повітря. Перші результати аналізів показали, що небезпеки для людей немає. Для місцевих мешканців відкрили телефонну "гарячу лінію".



Наслідки вибуху на хімзаводі в Німеччині / Фото EPA

Chempark у Леверкузені

Індустріальний парк Chempark у Леверкузені є найбільшим у Європі. Компанія має ще 2 місця розташування: у Дормагені та Крефельд-Юрдінгені.

На території хімпарку є понад 70 фірм, зокрема відомий фармацевтичний концерн Bayer. На базі його заводів облаштували індустріальний парк.

Вибух на території Chempark у Німеччині: дивіться відео

Вибух у Німеччині: останні новини