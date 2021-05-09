Вибух у школі в Кабулі: кількість жертв і постраждалих значно зросла

8 травня в Афганістані вибухнула бомба біля школи для дівчат у Кабулі. Спершу повідомляли про 25 – 30 загиблих. Згодом стало відомо, що жертв щонайменше 55.

Зросла кількість і поранених. Тепер мовиться про 150 людей, які зазнали травм різної тяжкості.

Що було відомо раніше У Кабулі вибухнула бомба біля школи: загинуло багато дітей

Кількість загиблих у Кабулі значно зросла

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарек Аріан повідомив журналістам нову інформацію про вибух у Кабулі, який стався 8 травня біля школи для дівчаток.

55 людей загинули й 150 зазнали поранень,

– сказав він.

Серед жертв здебільшого – дівчатка-підлітки з випускного класу. За моторошне масове вбивство наразі ніхто відповідальності на себе не брав.

ЄС та США обурені через події в Афганістані

Місія Європейського Союзу в Афганістані так прокоментувала напад невідомих на школу у Кабулі:

"Атака на учнів початкової школи й школи для дівчаток – це напад на майбутнє Афганістану, на молодь, яка прагнула покращити майбутнє своєї країни".

Місія США через ці події висловила "глибоку огиду".

Що відбувається в Афганістані

Країну з населенням у понад 38 мільйонів людей роздирає багаторічний конфлікт здебільшого на релігійному грунті. Ісламістський радикальний рух "Талібан" воює проти уряду задля встановлення у країні суворих законів шаріату.

У 2001 році американські та британські сили увійшли до Афганістану в рамках операції "Нескорена свобода".

Такою була реакція союзників по НАТО на теракти 11 вересня 2001 в США, організованими "Талібаном".

організованими "Талібаном". На той час рух контролював більшу частину території Афганістану (у певні моменти – до 90%).

Однак за 20 років бойових дій різної інтенсивності остаточної перемоги не здобув ніхто.

Зрештою 46 президент США Байден заявив, що американські військові покинуть територію Афганістану. Перемовини уряду країни й представників "Талібану", які проводили у Катарі восени 2020 року, завершилися провалом.

Тим часом в Україні У Києві повідомили про мінування торгових центрів та станцій метро