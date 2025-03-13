У мережі публікують відео метеору або комети над Києвом: у цей час там чули вибух

Пізно ввечері 12 березня в небі над Києвом побачили загадковий об'єкт: ймовірно, йдеться про комету або метеор. У той самий час жителі столиці почули вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Над Києвом помітили невідомий об'єкт

Незадовго до опівночі жителі Києва помітили в небі невідомий об'єкт: відео прольоту небесного тіла швидко поширились мережею.

Зокрема телеграм-канал Alpha Centauri стверджує, що йдеться про падіння метеорита.

У цей час жителі столиці також почули вибух, який пролунав до оголошення повітряної тривоги в місті. Офіційних коментарів щодо інциденту наразі немає: невідомо, чи був вибух пов'язаний з обʼєктом, який кияни побачили в небі.

Над Києвом пролетів невідомий об'єкт: дивіться відео

Однак, за даними ЗМІ, у цей час у Солом'янському районі вибухнула військова автівка. За попередньою інформацією, йдеться про підпал.

Ймовірно, саме цей вибух могли чути жителі правого берега Києва, а проліт метеора просто співпав у часі.

Що кияни бачили в небі: дивіться відео