Врятували котиків Лео та Мишку: моторошні кадри з-під багатоповерхівки у Києві, де стався вибух
У Києві у ніч на 22 червня прогримів вибух у житловій багатоповерхівці. На жаль, загинуло 2 людей. Окрім того, відомо про 5 постраждалих.
За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу. На місці трагедії працюють вогнеборці та рятувальники.
Зверніть увагу У Києві в житловому будинку стався потужний вибух: є жертви та постраждалі – що відомо
Вдалося врятувати двох пухнастиків
Згодом українцям повідомили радісну новинку. Вдалося врятувати двох котиків – Лео та Мишка. Пухнастики добре почуваються та вже возз'єдналися зі своїми господарями.
Пожежник розповів, що один з котиків намагався врятуватися під диваном.
Врятований котик в обіймах господині / ДСНС України
Рятувальники наголошують, що кожне життя – важливе / ДСНС України
Рятувальники показали моторошні кадри
У МВС України уточнили, що вогонь вдалося локалізувати. Жителів багатоповерхівки евакуювали. Відомо, що врятувати вдалося 18 людей. Трьом з п'яти постраждалих знадобилася госпіталізація.
Моторошні кадри з пожежі після вибуху у багатоповерхівці / МВС України