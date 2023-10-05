Зруйновано частину балкона: у Києві стався вибух у п'ятиповерховому будинку

У Києві 4 жовтня у квартирі стався потужний вибух. Як виявилось, вибухнув туристичний газовий обігрівач.

Вибух стався близько 21:00. Він пролунав у пʼятиповерхівці в Солом'янському районі Києва.

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У Києві стався вибух газового обігрівача

За інформацією рятувальників, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух туристичного газового обігрівача. Внаслідок цього зруйнувалися пластикові конструкції балкона та віконних рам.

Рятувальники дістали з квартири двох дорослих та двох дітей. Постраждалих у стресовому стані передали медикам. Втім, сім'я відмовилась від госпіталізації.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Наслідки вибуху у столичній квартирі / Фото ДСНС України

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