У Києві чули вибух: після цього розгорілась потужна пожежа
Джерело:Андрій Цаплієнко
Жителі Києва ввечері 9 квітня чули вибух. Після цього зайнялася пожежа.
Про це пишуть у телеграм-каналах. Що стало причиною пожежі – невідомо.
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Що відомо про вибухи в Києві
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко пише у своєму телеграм-каналі, що причина пожежі – побутова. Однак офіційно ніхто не коментував займання.
Зазначимо, що повідомлень про ракетні обстріли – не було. Тривога не оголошувалась.
Також у мережі опублікували фото пожежі.
Пожежа у Києві / Фото з мережі
Була пожежа в Обухівському районі
Згодом у поліції розповіли про пожежу в Обухівському районі. Правоохоронцям надійшло повідомлення про займання житлового будинку в селі Гвоздів.
"Поліцейські з'ясовують обставини займання. На місці працюють поліцейські Київщини та ДСНС. Деталі згодом", – мовиться у повідомленні.
Варто зауважити, що наразі невідомо, чи ці два інциденти пов'язані.
Поліція розповіла про пожежу в Обухівському районі / Фото поліції Київщини
На Херсонщині пролунали вибухи
Зазначимо, що у двох областях України ввечері 9 квітня прозвучала повітряна тривога. Одразу після цього з'явилися повідомлення про загрозу з неба.
Сирени у Херсонській області оголосили про тривогу о 20:33, а вже через майже годину, о 21:29, пролунали й на Запоріжжі.
Про те, що на Півдні України є імовірність ракетного удару з боку окупантів, повідомили о 20:47. Через декілька хвилин після цього мешканців Запорізької області попередили про загрозу атаки іранськими дронами-камікадзе, а невдовзі оголосили й повітряну тривогу.
Зокрема, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що над Маріупольським районом з боку Азовського моря та в напрямку Запоріжжя зафіксували проліт "Шахіда".
Повідомлення про вибухи у Херсонській області появилися через майже годину після оголошення повітряної тривоги. Вони прогриміли у Херсонському районі області, а також у Бериславі. Після цього о 21:45 в області оголосили про відбій повітряної тривоги.