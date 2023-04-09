У Києві чули вибух: після цього розгорілась потужна пожежа

Жителі Києва ввечері 9 квітня чули вибух. Після цього зайнялася пожежа.

Про це пишуть у телеграм-каналах. Що стало причиною пожежі – невідомо.

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Що відомо про вибухи в Києві

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко пише у своєму телеграм-каналі, що причина пожежі – побутова. Однак офіційно ніхто не коментував займання.

Зазначимо, що повідомлень про ракетні обстріли – не було. Тривога не оголошувалась.

Також у мережі опублікували фото пожежі.



Пожежа у Києві / Фото з мережі

Була пожежа в Обухівському районі

Згодом у поліції розповіли про пожежу в Обухівському районі. Правоохоронцям надійшло повідомлення про займання житлового будинку в селі Гвоздів.

"Поліцейські з'ясовують обставини займання. На місці працюють поліцейські Київщини та ДСНС. Деталі згодом", – мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що наразі невідомо, чи ці два інциденти пов'язані.



Поліція розповіла про пожежу в Обухівському районі / Фото поліції Київщини

На Херсонщині пролунали вибухи

Зазначимо, що у двох областях України ввечері 9 квітня прозвучала повітряна тривога. Одразу після цього з'явилися повідомлення про загрозу з неба.

Сирени у Херсонській області оголосили про тривогу о 20:33, а вже через майже годину, о 21:29, пролунали й на Запоріжжі.

Про те, що на Півдні України є імовірність ракетного удару з боку окупантів, повідомили о 20:47. Через декілька хвилин після цього мешканців Запорізької області попередили про загрозу атаки іранськими дронами-камікадзе, а невдовзі оголосили й повітряну тривогу.

Зокрема, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що над Маріупольським районом з боку Азовського моря та в напрямку Запоріжжя зафіксували проліт "Шахіда".

Повідомлення про вибухи у Херсонській області появилися через майже годину після оголошення повітряної тривоги. Вони прогриміли у Херсонському районі області, а також у Бериславі. Після цього о 21:45 в області оголосили про відбій повітряної тривоги.