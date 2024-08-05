Швидкісна ціль на Київ і "Шахеди" в низці регіонів: де в Україні повітряна тривога
Російські війська продовжують тероризувати мирні українські міста. Пізно ввечері 5 серпня вони запустили БпЛа та ракети.
У частині областей оголошено повітряну тривогу. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбоїв.
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"Шахед" на околицях Конотопу на Сумщині з північного напрямку, пишуть моніторингові канали. Також фіксують рух БпЛа з Чернігівщини на Київщину, зокрема, на Броварський район. Моніторингові канали повідомляють, що загалом у Києві пролунало близько 10 вибухів. Столицю атакувала балістика. Група "Шахедів" спостерігається у Чернігівській області. Вона рухається в західному напрямку. В столиці працює ППО, О 23:07 ПС повідомили про повторні цілі. Швидкісні цілі на Київщині та Полтавщині, У Києві чули другий вибух. О 22:59 Повітрян Сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Київщини. Зголом у Києві пролунав вибух.
У Чернігівській області зафіксовано "Шахеди"
– КМВА
– попередили там.
У Києві чули вибух
"Шахед" на околицях Конотопу на Сумщині з північного напрямку, пишуть моніторингові канали.
Також фіксують рух БпЛа з Чернігівщини на Київщину, зокрема, на Броварський район.
Моніторингові канали повідомляють, що загалом у Києві пролунало близько 10 вибухів.
Столицю атакувала балістика.
Група "Шахедів" спостерігається у Чернігівській області.
Вона рухається в західному напрямку.
В столиці працює ППО,
О 23:07 ПС повідомили про повторні цілі.
Швидкісні цілі на Київщині та Полтавщині,
У Києві чули другий вибух.
О 22:59 Повітрян Сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Київщини.
Зголом у Києві пролунав вибух.