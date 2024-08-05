Швидкісна ціль на Київ і "Шахеди" в низці регіонів: де в Україні повітряна тривога

5 серпня 2024, 23:06
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Російські війська продовжують тероризувати мирні українські міста. Пізно ввечері 5 серпня вони запустили БпЛа та ракети.

У частині областей оголошено повітряну тривогу. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбоїв.

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23:19, 05 серпня

"Шахед" на околицях Конотопу на Сумщині з північного напрямку, пишуть моніторингові канали.

Також фіксують рух БпЛа з Чернігівщини на Київщину, зокрема, на Броварський район.

23:16, 05 серпня

Актуальна карта повітряних тривог станом на 23:16

23:13, 05 серпня

Моніторингові канали повідомляють, що загалом у Києві пролунало близько 10 вибухів.

Столицю атакувала балістика.

23:11, 05 серпня

У Чернігівській області зафіксовано "Шахеди"

Група "Шахедів" спостерігається у Чернігівській області.

Вона рухається в західному напрямку.

23:10, 05 серпня

В столиці працює ППО,
– КМВА

23:08, 05 серпня

О 23:07 ПС повідомили про повторні цілі.

Швидкісні цілі на Київщині та Полтавщині,
– попередили там.

У Києві чули другий вибух.

23:02, 05 серпня

У Києві чули вибух

О 22:59 Повітрян Сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Київщини. 

Зголом у Києві пролунав вибух.

Автор: Софія Рожик