Швидкісна ціль на Київ і "Шахеди" в низці регіонів: де в Україні повітряна тривога

Російські війська продовжують тероризувати мирні українські міста. Пізно ввечері 5 серпня вони запустили БпЛа та ракети.

У частині областей оголошено повітряну тривогу. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбоїв.

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