У передмісті Києва пролунав вибух і виникла пожежа: детонація сталася на складі МВС

Вдень 19 серпня на Київщині прогримів потужний вибух. Опісля утворився величезний стовп диму.

Відповідні кадри поширили у мережі. Згодом повідомили в Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що сталося, пише 24 Канал.

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Детонація на складі МВС: є постраждалі

У мережі зазначали, що вибух пролунав у Києві. Стовп густого диму видно на весь район. Місцеві телеграм-канали писали, що мешканці навколишніх будинків чули моторошні звуки.

Вибух на Київщині / Фото з мережі

Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила,

– повідомив Віталій Кличко.

Потужний вибух у Києві: дивіться відео

На місці вже працюють рятувальники. Зокрема, 22 співробітники ДСНС та 5 одиниць техніки.

О 10:55 у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні,

– зазначили в МВС.

Згодом міністр Ігор Клименко розповів детальніше. Зазначив, що пожежа спалахнула у складському приміщенні на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Інформація про причини уточнюється. Однозначно – не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби,

– зазначив Клименко.

Додав, що станом на 12 годину пожежу локалізовано. Також міністр попросив громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі.

Зверніть увагу! О 12:32 Ігор Клименко повідомив, що на місці працюють слідчі та криміналісти.

За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація,

– зазначив міністр.

На Київщині спалахнула пожежа / Фото МВС