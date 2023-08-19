У передмісті Києва пролунав вибух і виникла пожежа: детонація сталася на складі МВС
Джерело:МВС
Вдень 19 серпня на Київщині прогримів потужний вибух. Опісля утворився величезний стовп диму.
Відповідні кадри поширили у мережі. Згодом повідомили в Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що сталося, пише 24 Канал.
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Детонація на складі МВС: є постраждалі
У мережі зазначали, що вибух пролунав у Києві. Стовп густого диму видно на весь район. Місцеві телеграм-канали писали, що мешканці навколишніх будинків чули моторошні звуки.
Вибух на Київщині / Фото з мережі
Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила,
– повідомив Віталій Кличко.
Потужний вибух у Києві: дивіться відео
На місці вже працюють рятувальники. Зокрема, 22 співробітники ДСНС та 5 одиниць техніки.
О 10:55 у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні,
– зазначили в МВС.
Згодом міністр Ігор Клименко розповів детальніше. Зазначив, що пожежа спалахнула у складському приміщенні на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Інформація про причини уточнюється. Однозначно – не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби,
– зазначив Клименко.
Додав, що станом на 12 годину пожежу локалізовано. Також міністр попросив громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі.
Зверніть увагу! О 12:32 Ігор Клименко повідомив, що на місці працюють слідчі та криміналісти.
За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація,
– зазначив міністр.