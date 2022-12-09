Біля станції метро Васильківська у Києві вибухнув газовий балон: моторошні кадри

Увечері 9 грудня у Києві біля станції метро Васильківська прогримів вибух. В одному з МАФів вибухнув газовий балон.

Після вибуху спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих станом на 21:00 немає. За словами очевидців, їх щонайменше двоє.

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Люди у вогні вибігали на вулицю

Очевидці повідомляють, що з будівлі МАФу один чоловік вибіг оголеним і в нього палали ноги. Йому допомогли люди з вогнегасниками, які погасили вогонь.

Інший чоловік повністю охоплений вогнем впав у сніг, намагаючись загаситись. Йому в цьому допомогли небайдужі люди, які були поруч. У якому він зараз стані – поки невідомо.

Пожежа біля станції метро Васильківська у Києві: дивіться відео

На Троєщині, ймовірно, вибухнув генератор

4 грудня у квартирі столичної багатоповерхівки на Троєщині пролунав вибух. Після цього на місці спалахнула пожежа. До будинку одразу прибули усі служби.

Вибух пролунав у багатоповерхівці на вулиці Цвєтаєвої. Ймовірно, причиною став генератор, який був у квартирі. Унаслідок вибуху постраждали сусідні квартири, у кількох повилітали вікна. В одній із сусідніх квартир ще й серйозно пошкоджена стіна.

У КМДА закликають дотримуватися правил безпеки

На тлі постійних відключень електроенергії, які спричинені масованими ракетними обстрілами енергетичної інфраструктури України з боку окупантів, кияни почали масово закупляти газові балони. Однак у КМДА закликали людей дотримуватися правил безпеки, аби уникнути можливих негативних у навіть трагічних наслідків.

Зокрема якщо балон за низької температури заправити на вулиці на повну, а потім принести додому в тепле приміщення, він просто-таки може вибухнути. Про це обов'язково потрібно пам'ятати кожному українцю та не забувати правила пожежної безпеки.

Також людей закликають дотримуватися правил безпеки у використанні генератора, який категорично заборонено використовувати у закритому приміщенні, адже це може призводити до отруєнь та пожеж.