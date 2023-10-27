Не можна виключати таку прикрість, – Гуменюк про імовірний підрив корабля "Володимир Козицький"

З'явилась інформація про ймовірний підрив великого гідрографічного катера "Володимир Козицький". В ОК "Південь" вже відреагували на цей факт.

Зазначається, що не можна виключати таку прикрість у російському виконанні. Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

До теми У Севастополі міг підірватися російський катер "Владимир Козицкий"

Що відомо про імовірний підрив корабля "Володимир Козицький"

Гуменюк нагадала, що навіть з досвіду того, як окупанти облаштовували мінно-вибухові загородження на лівому березі, а потім необережно підірвавши Каховську ГЕС, самі собі ускладнили життя.

Не можна виключати таку прикрість у російському виконанні. Таким чином, кара не тільки небесна, а й морська спіткає тих, хто розкидав міни у Чорному морі,

– наголосила речниця ОК "Південь".

Росія втрачає свої кораблі