Не можна виключати таку прикрість, – Гуменюк про імовірний підрив корабля "Володимир Козицький"
З'явилась інформація про ймовірний підрив великого гідрографічного катера "Володимир Козицький". В ОК "Південь" вже відреагували на цей факт.
Зазначається, що не можна виключати таку прикрість у російському виконанні. Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Що відомо про імовірний підрив корабля "Володимир Козицький"
Гуменюк нагадала, що навіть з досвіду того, як окупанти облаштовували мінно-вибухові загородження на лівому березі, а потім необережно підірвавши Каховську ГЕС, самі собі ускладнили життя.
Не можна виключати таку прикрість у російському виконанні. Таким чином, кара не тільки небесна, а й морська спіткає тих, хто розкидав міни у Чорному морі,
– наголосила речниця ОК "Південь".
Росія втрачає свої кораблі
- 15 вересня стало відомо, що з допомогою експериментального Sea Baby вдалося підбити російський ракетний корабель "Самум" поблизу Севастопольської бухти. Для цієї атаки СБУ використала свій експериментальний зразок морського дрона.
- На початку жовтня повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі міг підірватись великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державін".
- Згодом речник Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував інформацію щодо можливого пошкодження цього корабля. За його даними, корабель і справді підірвався на міні.
- Речник командування ВМС Плетенчук заявляв, що лише за два дні було пошкоджено два кораблі армії Росії. Так, протягом двох діб патрульний корабель "Павел Державін" отримав два пошкодження. Після цього він залишив ділянку моря, де це сталося, на траверсі Севастополя, і рухається в бік Новоросійської бази Чорноморського флоту.
- Що стосується другого випадку – було пошкодження буксира "Ніколай Муру". Його так само відбуксували в гавань. Характер пошкоджень суден уточнюється, а щодо обставин, тобто в який спосіб пошкодили кораблі, ВМС не надають інформації.