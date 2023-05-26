Армія Росії добре вміє бомбити свої ж міста, – військовий експерт про вибух у Краснодарі

Уночі 26 травня у Краснодарі прогримів гучний вибух. Росіяни одразу ж звинуватили ЗСУ в інциденті. Водночас, найімовірніше, до вибуху причетна російська армія.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець у галузі ППО Андрій Крамаров. За його словами, у Краснодарському краї розташовано багато військових баз, звідки регулярно злітає російська авіація.

Дивіться також Мабуть, НЛО: невідомий об'єкт атакував військовий аеродром у Ростовській області – ефектне відео

Задрібна ціль для ЗСУ

Зокрема, там є аеропорти, де розміщуються бомбардувальники Су-34, які активно літають з боєкомплектом над російськими містами. Враховуючи низьку якість та застарілість боєприпасів – доволі часто російські ракети та бомби падають на свої ж міста.

"Я не думаю, що це ракети чи дрони ЗСУ, хоча ми володіємо далекобійною зброєю. З нашого боку нелогічно їх використовувати проти дрібних та малозначних цілей, як ця вежа зв’язку. Натомість російська армія навпаки часто робить такі безглузді речі", – зазначив Крамаров.

Курять, де попало

На підтвердження цієї тези варто згадати, як через рейд на Бєлгородщину, росіяни підняли в небо ударні гелікоптери Мі-28 і літаки, щоб бомбити некерованими бомбами свої ж села, де нібито перебували російські партизани.

"У росіян вже параноя. Вони всі надзвичайні ситуації на своїх підприємствах пов’язують з українськими безпілотниками. Хоча часто ці пожежі та вибухи відбуваються через людську недбалість і недотримання техніки безпеки", – зауважив Крамаров.

Що відомо про вибух у Краснодарі