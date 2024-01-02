У Кривому Розі пролунав вибух: окупанти запускали ракету з авіації

У Кривому Розі 2 січня в обід прогримів вибух під час повітряної тривоги. Російські окупанти запустили ракету з авіації.

Про загрозу та активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку повідомляли у Повітряних силах.

Дивіться також ППО – топ: Україна відбила наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку

"Ситуація щодо активності ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку не змінилась. У разі оголошення тривоги у вашій області – прямуйте в укриття", – йшлося у повідомленні.

Згодом командування попередило про пуски ракет у напрямку Кропивницького.

Повітряну тривогу в регіоні оголошували о 15:30, про відбій сповістили уже о 15:54.

Чи є приліт

Офіційно про приліт чи збиття ракети наразі даних не було. Найімовірніше, силам протиповітряної оборони вдалось збити ворожу ціль. Вибух пролунав за межами міста.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у себе в телеграмі підтвердив, що вибух таки був, але деталей розголошувати не став.

"Щодо вибуху. Без деталей, але головне без втрат", – коротко написав Вілкул.

Обстріли України: останні новини