У Кривому Розі пролунав вибух: його було чутно в етері марафону

Зранку 28 серпня російські війська вкотре атакували Кривий Ріг. Вибух, що пролунав в місті, було чутно в прямому етері на Суспільному.

Російські війська продовжують атакувати мирні міста України. Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Вибух у Кривому Розі потрапив в етер

В момент вибуху начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко розповідав про завершення пошукових робіт на місці ракетного удару в ніч на 27 серпня.

Вибух в місті пролунав о 10:42.

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На черговий цинічний російський удар вже відреагував голова ДОР Микола Лукашук.

День жалоби у Кривому Розі. Нелюди з російських боліт знову атакували місто, здійснивши черговий акт терору. За все буде справедлива відплата,

– заявив Лукашук.

До слова, раніше стало відомо, що унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинув колишній очільник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук. Він керував обласною адміністрацією з 28 серпня по 29 грудня 2020 року.