Курськ, не спати: влада каже про роботу ППО, і бідкається на буцімто "атаку дронів"

Пізно ввечері 14 жовтня мешканці Курська мали причини для хвилювань. Там лунали звуки вибухів. Ясна річ, що місцева влада активно травила байки про роботу ППО.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, у Курському районі буцімто працює ППО. Відтак, мешканців закликали не панікувати та не переживати.

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Скаржаться на "атаку дронів"

Власне, місцевий губернатор Роман Старовойт закликав місцевих мешканців зберігати спокій. Він закликав людей не рухати уламки і не торкатися до них. Мовляв, існує загроза того, що вони можуть самоліквідуватися. Ясна річ, що мовиться про буцімто уламки українських дронів, якими начебто атакували регіон.

У мережу вже активно викладають відео з камер спостереження. На них можна почути, що лунають потужні "хлапкі". Ті самі, які місцева влада намагається назвати роботою ППО.

Камери спостереження зафіксували гучні вибухи: дивіться відео

По часу можна побачити, що вибухи пролунали близько 22:30: дивіться відео

Звернімо увагу, що у Курській області було неспокійно також вдень. Близько 19:00 14 жовтня стало відомо, що населений пункт Тьоткіно, що у Глушковському районі буцімто знову обстріляли.

Губернатор заявив, що буцімто було 10 прильотів. За його словами, пошкоджень зазнали аж 4 домоволодіння.

"Обов'язково надамо допомогу власникам. Також пошкоджена газова труба. Щойно це буде безпечно, аварійні служби розпочнуть відновлення", – зазначив він.