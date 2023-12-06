Вибух у Луганську: підірваний в авто "депутат" Попов загинув

У тимчасово окупованому Луганську підірвали легковик. У машині перебував "депутат" Олег Попов.

У середу, 6 грудня, у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Згодом стало відомо, що внаслідок підриву автівки помер високопоставлений окупант Олег Попов.

До теми У Луганську вибухнуло авто з "депутатом", у місті зник зв'язок, – росЗМІ

Що відомо про вибух

Смерть окупанта підтвердили не тільки українські ЗМІ, а пропагандистські медіа Кремля. Вибух пролунав близько приблизно о 15:12.

Попов раніше був у складі "народної ради" незаконно створеної Росією та невизнаної псевдореспубліки Донбасу. "Депутат" квазіутворення загинув того ж дня.

Соцмережами ширяться кадри з місця подій. На скриншоті можна побачити, що легковик окупанта після вибуху згорів вщент.



Машина Попова після вибуху / Скриншот з відео

Жителі тимчасово окупованого росіянами Луганська діляться в соцмережах фото, зробленими після вибуху.

У Луганську підірвали Попова / Фото з соцмереж

Автівка стояла біля стадіону "Авангард".

Що відомо про Попова

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор зауважив, що на Олега Попова вже нібито було здійснено замах у вересні 2022 року. А вже у лютому 2023 року він виявився живим. Тоді фанат "русского міра" повернувся до "депутатських обов’язків", які він виконував до так званих "перших виборів".

Лисогор сказав, що Попов також встиг очолити так званий "парламентський комітет з питань державної безпеки і оборони, роботи правоохоронних органів і судової системи, законності, захисту прав та свобод людини і громадянина", який створили російські окупанти та колаборанти. Крім цього цей "депутат" раніше заявляв місцевим ЗМІ, що "Росія прийде та порядок наведе".