У середмісті Львова невідомий підірвав гранату: в поліції розповіли подробиці

У п'ятницю, 13 листопада, у Львові прогримів вибух. Невідома особа підірвала вибуховий пристрій.

Інцидент стався на вулиці Вербицького – це історична частина Львова. Як 24 Каналу повідомила речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко, Правоохоронці встановлюють обставини події.

Що відомо про інцидент у Львові?

Близько 23:15 13 листопада до поліції надійшло повідомлення про вибух у Львові. За інморацією з місцевих телеграм-каналів, його було чути в різних районах.

Аліна подрейко розповіла: попередньо встановлено, що невідомий підірвав пристрій, схожий на гранату, ймовірно РГД-5.

Інформація про постраждалих не надходила. Поліція встановлює особу та обставини інциденту.