Вибух у Львові прогримів у районі аеропорту, але це точно не він, – Садовий

Вранці 18 березня у Львові пролунало кілька вибухів. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що ракети прилетіли в районі аеропорту.

Садовий запевнив, що поки не може називати адресу, але це точно був не аеропорт.

До теми У Львові, Дніпрі та Харкові лунають вибухи

За його словами, у будівлях АТП-1 (Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1) пошкоджені вікна.

Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом.

Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту… Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів,

– заявив Садовий.

Додамо, що вночі 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Авіаудар здійснили з Чорного та Азовського морів. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет українські оборонці збили в повітрі.

Цікаво – Російські військові скаржаться на "дядю Вову":

Текст публікації Андрія Садового:

Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна.

Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом. Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів.