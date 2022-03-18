Вибух у Львові прогримів у районі аеропорту, але це точно не він, – Садовий
Джерело:телеграм Андрія Садового
Вранці 18 березня у Львові пролунало кілька вибухів. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що ракети прилетіли в районі аеропорту.
Садовий запевнив, що поки не може називати адресу, але це точно був не аеропорт.
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За його словами, у будівлях АТП-1 (Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1) пошкоджені вікна.
Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом.
Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту… Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів,
– заявив Садовий.
Додамо, що вночі 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Авіаудар здійснили з Чорного та Азовського морів. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет українські оборонці збили в повітрі.
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Текст публікації Андрія Садового:
Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна.
Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом. Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів.