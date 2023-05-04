На "Азовсталі" підірвались 4 окупанти-сапери: вибух чули всі райони міста

Удень 4 травня в окупованому Маріуполі Донецької області пролунав потужний вибух. Згодом з'ясувалось, що це помста "Азовсталі" окупантам.

Про "бавовну" в Маріуполі повідомив радник мера Петро Андрющенко. За його словами, вибух був такої сили, що його було чутно в усіх районах міста.

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Станом на 14:20 стало відомо, вибух став результатом розмінування на Азовсталі, яке проводять окупанти. Вони підірвались на міні.

4 підірвались на міні

Наразі чотири російсько-донецьких сапери перебувають у лікарні. Два з них – у важкому стані,

– повідомив Андрющенко.

Він також зазначив, що поранені окупанти "за умови нестачі в банку крові – кандидати на вступ до хору Кобзона".

"Маріуполь продовжує мститись на Азовсталі",– додав Андрющенко.

Втім, окупантів вибух таки налякав, відразу після гучного звуку вони підняли в небі над Маріуполем авіацію.

Окупанти перетворюють "Азовсталь" на брухт та водночас намагаються використати її сховища як логістичну базу. Жодної логіки у діях окупантів немає.

До слова, раніше українська розвідка повідомила, що російські війська у тимчасово окупованому Маріуполі готуються до кругової оборони українського міста.