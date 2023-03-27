У Маріуполі могло вибухнути авто одного з командирів окупантів

Вранці понеділка, 27 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі було гучно. У місті могло вибухнути авто одного з командирів російських загарбників. Окупанти заявили про "напад" на так званого начальника поліції.

Вибух прогримів у Маріуполі близько 8 години ранку. Про це повідомляють у міській раді.

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Що відомо про вибух у Маріуполі

У районі ринку Бахчиванджи, що на проспекті Будівельників, о 08:07 27 березня пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

Маріупольський спротив завдав удару в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топвійськових. Подробиці згодом,

– зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Зауважимо, пізніше росЗМІ заявили, що в Маріуполі "скоєно напад" на так званого начальника поліції Москвіна. Він начебто вижив.

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У місті Марії залунали українські пісні

Днями у тимчасово окупованому місті знову лунала українська пісня. На всю вулицю грали "Чорнобривці". Кадри від "Маріупольського спротиву" опублікував радник мера міста Петро Андрющенко. Він зауважив, що Маріуполь в очікуванні повернення до України.

На опублікованому відео видно перехрестя Металургів та вулиці Блажевича. На вулиці багато людей, які ніби заклопотані своїми справами, лунає українська пісня.