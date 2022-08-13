Вибух у Маріуполі: Андрющенко розповів, як партизани перехитрили окупантів

Удень у тимчасово окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух. Це сталося через хитрість місцевих партизанів.

Деталі про інцидент розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Потужний вибух прогримів поблизу Шлакової гори неподалік Металургічного комбінату.

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Як діяли партизани

Петро Андрющенко розповів, що біля Шлакової гори російські окупанти облаштували пункт прийому та сортування металобрухту. Цей пункт є частиною анонсованого загарбниками сміттєвого полігону.

Причиною вибуху радник мера назвав звичайну жадібність окупантів – вони не перевіряли той брухт, який отримували. Інколи вони забирали зовсім не брухт.

Якщо збирати металобрухт без перевірки у всіх, то через сюрпризи іноді детонують залишені авіабомби. Жадібність окупантів караємо винахідливістю маріупольського спротиву,

– наголосив Андрющенко.

Також радник мера Маріуполя передав "привіт" російському мнс. Саме мнс залишає вибухові пристрої без нагляду під час розмінувань.

Нагадаємо, вибух у Маріуполі пролунав близько 15:40. Він був настільки потужним, що його чули в навіть за межами міста.

Вибухи на тимчасово окупованих територіях

День 13 серпня видався доволі "бавовняним" для російських окупантів. На Херсонщині прогриміли вибухи в:

Чаплинці Каховського району;

Нижніх Сірогозах у Генічеському районі;

Новотроїцькому;

Ближче до вечора вибухи прогриміли у Новій Каховці, після чого над містом здійнялася хмара чорного диму. На місці виникла пожежа. Окупаційна "адміністрація" заявила про влучання у завод "Сокіл" неподалік Каховської ГЕС, водночас депутат Херсонської облради каже, що ЗСУ накрили позиції росіян.

Також неспокійно було й у Мелітополі. У південно-східній частині міста прогриміли вибухи. Мер міста Іван Федоров наголосив, що вже 7 днів наші війська не дають спокою ворогу. Згодом міський голова повідомив, що постраждали ворожі позиції.

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