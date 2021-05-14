У столиці Афганістану в мечеті здетонувала бомба: багато людей загинули

У одній з мечетей у Кабулі прогримів вибух. Загинули щонайменше 12 осіб, ще 15 госпіталізовані з травмами.

Правоохоронці уточнили, що трагічний випадок стався 14 травня у мечеті Хаджі Бахші. Вона розташована у районі Шакардара в Кабулі.

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Серед загиблих – муфтій Нуман, імам мечеті (людина, яка керує молитвою). За інформацією джерел видання, бомбу заклали всередині будівлі.

Наразі жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух. Водночас "Талібан" зробив заяву, у якій заперечив свою причетність.

Вибух у школі Кабулу

Напередодні Афганістан сколихнула ще одна трагедія. 8 травня вибухнула бомба біля школи для дівчат у Кабулі.

У МВС країни повідомили про щонайменше 55 жертв. Ще 150 людей отримали травми різної тяжкості, вони у лікарні.