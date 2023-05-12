У центрі Мелітополя прогримів потужний вибух

Ранок п'ятниці, 12 травня, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя розпочався неспокійно. У Мелітополі близько 7 ранку прогримів вибух.

Про це повідомив як міський голова міста, так і російські ЗМІ.

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Вибух прогримів в історичній частині міста

За словами Івана Федорова, одинокий вибух пролунав у самому центрі міста. Згодом стало відомо, що чули його мешканці Піщаного – історичного району Мелітополя, у районі парку.

А близько 8 ранку так звана адміністрація Мелітополя заявила, що вибух прогримів на вулиці Шмідта.

Джерело вибуху знайшли у сміттєвому баку

Оперативним службам на тимчасово окупованих територіях знадобилося близько години, щоб назвати причину вибуху. Як повідомили російські ЗМІ, спрацював саморобний вибуховий пристрій, який невідомі особи підкинули у сміттєвий бак.

Як заявили у так званій адміністрації Мелітополя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Натомість були пошкоджені автомобілі, припарковані поруч, а також в найближчому будинку вибиті шибки вибуховою хвилею.

Станом на 8 ранку на місці вибуху працювали оперативні служби окупованого Росією міста.

Не перший вибух на Запоріжжі за останні дні