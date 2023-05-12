У центрі Мелітополя прогримів потужний вибух
Джерело:Іван Федоров
Ранок п'ятниці, 12 травня, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя розпочався неспокійно. У Мелітополі близько 7 ранку прогримів вибух.
Про це повідомив як міський голова міста, так і російські ЗМІ.
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Вибух прогримів в історичній частині міста
За словами Івана Федорова, одинокий вибух пролунав у самому центрі міста. Згодом стало відомо, що чули його мешканці Піщаного – історичного району Мелітополя, у районі парку.
А близько 8 ранку так звана адміністрація Мелітополя заявила, що вибух прогримів на вулиці Шмідта.
Джерело вибуху знайшли у сміттєвому баку
Оперативним службам на тимчасово окупованих територіях знадобилося близько години, щоб назвати причину вибуху. Як повідомили російські ЗМІ, спрацював саморобний вибуховий пристрій, який невідомі особи підкинули у сміттєвий бак.
Як заявили у так званій адміністрації Мелітополя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Натомість були пошкоджені автомобілі, припарковані поруч, а також в найближчому будинку вибиті шибки вибуховою хвилею.
Станом на 8 ранку на місці вибуху працювали оперативні служби окупованого Росією міста.
Не перший вибух на Запоріжжі за останні дні
- Зазначимо, що у Запорізькій області 10 травня пролунала ціла серія потужних вибухів. Їх чули одразу у декількох населених пунктах регіону. Так, звуки вибухів чули мешканці області поблизу Василівки, Михайлівки та Токмаку.
- На початку травня вибухи чули й поблизу Мелітополя, у селищі Михайлівка. Тоді у повітря злетіла ціла будівля, яку охороняли близько 10 окупантів, де зазвичай загарбники збирались кожного дня на свої наради. Також "бавовна" завітала до кафе, де сиділи окупанти та колаборанти.
- Не давали спокою окупантам й 30 квітня. Ввечері останнього дня місяця прогриміли вибухи у тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську. Місцеві пабліки підтвердили, що було влучання в готель "Привал охотника", де базувались російські загарбники.