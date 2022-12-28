Хлопчик грався у кущах: на Харківщині батько із 7-річним сином підірвалися на міні

На жаль, українці потерпають від мін та нерозірваних боєприпасів, які залишили російські окупанти. Нещасний випадок стався і на Харківщині.

Так, у селі Бугаївка Чугуївського району у лісі на міні підірвалися 47-річний чоловік та його син, якому лише 7 років. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Як на Харківщині на міні підірвалися чоловік і маленький хлопчик

28 грудня житель села Бугаївка разом зі своїм 7-річним сином пішли на риболовлю. Граючись, хлопчик побіг до кущів та підірвався на міні. Батько хотів допомогти йому, але також підірвався на вибуховому пристрої.

Внаслідок вибуху чоловік та хлопчик отримали вибухові травми – їх госпіталізували до лікарні. Наразі їм надають усю необхідну допомогу.



На Харківщині чоловік та хлопчик підірвалися на міні / фото Харківська обласна прокуратура



Слідчі розпочали розслідування / фото Харківська обласна прокуратура



Місце, де батько та син підірвалися на міні / фото Харківська обласна прокуратура

Укотре закликаю усіх до уважності та обережності, особливо на деокупованих територіях області. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. Це може бути небезпечно для життя,

– наголосив Синєгубов.

Очільник регіону також закликав у жодному разі не торкатися підозрілих та незрозумілих предметів. У такому випадку одразу потрібно звертатися до правоохоронців або рятувальників ДСНС.

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