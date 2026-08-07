Вибух у центрі Москви: у Росії поховали генерал-майора Валерія Плохотнюка, – ЗМІ

5 серпня на Троєкурівському кладовищі у Москві поховали генерал-майора Валерія Плохотнюка. Він загинув унаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi 1 серпня.

Видання "Медіазона" за допомогою державних реєстрів переконалося, що Плохотнюк справді помер 1 серпня.

Що відомо про загибель Плохотнюка?

Раніше про похорон Валерія Плохотнюка повідомили пропагандистські канали. Вони зазначили, що бомба спрацювала саме тоді, коли до веранди ресторану під'їхала машина з мигалкою. Мабуть, саме у цей момент до закладу якраз приїхав Плохотнюк.

Відомо, що Путін присвоїв Валерію Плохотнюку звання генерал-майора у 2021 році. На той момент він був начальником штабу 49-ї загальновійськової армії.

У 2011 році голова міноборони призначив Плохотнюка начальником оперативної групи російських військ у Придністров'ї.

Нагадаємо, що, за повідомленнями деяких ЗМІ, напередодні відбувся похорон ще однієї жертви вибуху в ресторані – 53-річного генерал-лейтенанта міноборони Ігоря Єрусалимова. Поховання проходило під посиленою охороною: територію контролювали ФСО та Росгвардія, а всіх, хто в'їжджав або заходив, перевіряли.

Водночас видання "Верстка" вважає, що повідомлення про похорон Єрусалимова могло бути сфальсифікованим. Ба більше, журналістам вдалося додзвонитися за номером, який належить Єрусалимову. На початку розмови кореспондент "Верстки" звернувся до "Єрусалимова" на ім'я по батькові. Той відповів "слухаю". Співрозмовник попросив не публікувати інформацію про нього та поцікавився, звідки журналісти отримали його номер.

Вибух у ресторані в центрі Москви: що відомо

1 серпня на терасі ресторану Balzi Rossi у центрі Москви вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

За даними російського Національного антитерористичного комітету, його принесла жінка.

Внаслідок вибуху загинули щонайменше 5 людей, ще 21 людина постраждала. Серед загиблих – 27-річний Данило Передрій – зять головкома ПКС Росії.

Російські ЗМІ припускають, що вибух міг бути замахом на головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії Олександра Чайка.

Він, імовірно, міг перебувати в ресторані, де готували святкування його 55-річчя.

Водночас офіційного підтвердження, що Чайко був ціллю вибуху або постраждав, немає.