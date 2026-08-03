1 серпня в Москві в тамтешньому елітному ресторані Balzi Rossi пролунав вибух. Російська влада оголосила його терактом, а ЗМІ назвали можливою ціллю російського генерала з українським прізвищем Чайко.

Саме Олександр Чайко в цей день святкував у цьому закладі громадського харчування свій 55-літній ювілей.

В Україні Чайка добре знають – він несе відповідальність за масові воєнні злочини на Київщині на початку повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році. Також у генерала на руках кров не лише українців, але й сирійців. За це він з літа 2022 року перебуває під санкціями.

Що ще відомо про воєнного злочинця Олександра Чайка – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Біографія Олександра Чайка – молоді роки, навчання та початок служби

Олександр Чайко народився 27 липня 1971 року в підмосковному містечку Голіцино, має повні 55 років, саме він адресат вже знаменитої таблички з зірочкою "Александр 55".

У 1988-му закінчив Московське суворовське військове училище та вступив до МВОКУ – Московського вищого загальновійськового командного училища імені Верховної Ради РСФСР.



Ресторан Balzi Rossi готується відзначити ювілей російського воєнного злочинця / Фото – Astra

Обидва навчальні заклади вважалися елітними та були омріяним місцем для батьків, які бажали, щоб їхні діти робили воєнну кар'єру. МВОКУ – знаменита "кузня кадрів" для радянських, російських і навіть українських генералів. Найвідоміший український випускник цього воєнного вишу – колишній Головком ЗСУ Олександр Сирський. Втім, з Чайком курсант Сирський там не перетинався, оскільки закінчив МВОКУ ще в 1986-му.

Чайко випустився в 1992-му, коли ані РСФСР, ані СРСР вже не було. На відміну від багатьох інших, він не пішов у бізнес (чи запой), а залишився в армії, служив у престижних місцях – у Західній групі військ, встиг послужити у складі вже колишнього "радянського контингенту" в вже Об’єднаній Німеччині, а після повернення – у Московському воєнному окрузі. Служив в елітній 2-й Таманській дивізії.

Наприкінці 1990-х Чайка рекомендували до продовження воєнної освіти – він навчався у Загальновійськовій академії Збройних сил Росії імені Фрунзе (2001), пізніше – в Академії Генштаба РФ (2012).

Після цього Чайко отримав перше генеральське звання та призначення на посаду командувача загальновійськової армії Центрального військового округу, а в липні 2014-го став командувачем загальновійськової армії Західного військового округу (за іншими даними – командував 1-ю танковою армією).

Участь Чайка у війні в Сирії

Новий етап кар'єри Олександра Чайка припадає на російську експансію до Сирії. Там Росія допомагала місцевому диктатору Башару Асаду боротися з його ворогами, прикриваючись тим, що нібито веде боротьбу з терористами ІДІЛ. Це та сама війна, де Росія багато разів оголошувала про перемогу, здійснила численні воєнні злочини, зокрема килимові бомбардування міст, що призвели до численних жертв серед цивільних.

Чайко має до всього цього прямий стосунок, оскільки був начальником штабу російського угруповання військ у Сирії. Генерал був одним з тих росіян, що віддавали накази та планували операції, не рахуючись з жертвами серед цивільних. Зокрема. зафіксовані удари по лікарнях та іншим цивільним об'єктам.

Керівництво високо оцінило готовність 45-річного Чайка замастити руки кров'ю, тому відзначило того в грудні 2016 року званням генерал-лейтенанта.

У квітні 2017 року Чайко був призначений першим заступником командувача військ Східного військового округу ЗС РФ. Влітку 2019 року Олександр Чайко обійняв посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Росії.



Чайко, Шойгу, Асад і подвійний Путін, січень 2020-го / Фото – Кремль

У вересні 2019 року Чайко повернувся до Сирії як командувач угрупованням військ ЗС Росії. За це "відрядження" Чайко був відзначений званням Героя Росії (закритим наказом), а в червні 2021 року отримав звання генерал-полковника.

У листопаді 2021 року Чайко повернули до Росії – генерала з досвідом "сучасної війни" призначили командувачем Східного військового округу (СВО).

Під знаком V: кат Бучі та інші воєнні злочини

Але відсидітись на Сході Росії у генерала не вийшло. Підлеглі Чайка взяли активну участь у вторгненні в Україну на початку 2022 року. Саме вони використовували на техніці маркування з латинською літерою V, яка стала одним з символів російського вторгнення у тамтешній пропаганді та використовується донині разом з літерою Z, попри те, щоб більшість техніки з цим маркуванням давно знищено.

Частинам, якими командував Олександр Чайко, довірили головний удар – російський стрибок на Київ. Той самий, який мав відбутися за "три дні". Чайко особисто керував стрімким наступом окупантів на столицю України, це його підлеглі розтягнулися на десятки кілометрів і стали мішенями для української артилерії, а також бійців ТрО та партизанів.

Ще 24 березня 2022 року російські ЗМІ тріумфально повідомляли, що генерал-полковник Чайко особисто прибув на позицію за 30 кілометрів від Києва, щоб нагородити особливо "успішних" окупантів орденам і медалями. Збереглося повідомлення, в якому Чайко нахвалює своїх підлеглих і каже, що “усі підрозділи в бойових умовах діють правильно”.

Чайко відзначає російських окупантів на Київщині напередодні "жеста доброї волі" / Скриншот

Незабаром окупантом, також правильно, довелося поспіхом тікати з-під Києва, щоб не опинитися в оточення. Тоді й зараз росіяни назимвають це “жестом доброї волі”, а Путін досі виправдовує втечу свого війська тим, що його та його радника Мєдінського обдурили українські перемовники в Стамбулі, нібито погодившись на умови росіян.

Після поспішного відступу росіян з-під Києва стала відома страшна правда про їхні воєнні злочини, грабунок та масові страти цивільних українців. Жахливі злочини в Бучі, Бородянці, Ірпені та інших містах і селах Київщини – справа рук посіпак генерал-полковника Олександра Чайка.

Від гріха подалі

Після київського "жеста доброї волі" Чайка тоді відсторонили від командування, новим очільником угруповання "Схід" став генерал-лейтенант Рустам Мурадов, який до того командував Південним воєнним округом.

Чайка ж, який зганьбився під Києвом, відіслали до Сирії. Але він і там втратив “усі полімери” і не зумів врятувати Башара Асада від тих, кого нібито кілька разів розгромив і переміг.

Таким чином, Чайко сів у калюжу одразу у двох війнах – в Європі та в Азії.

Повернення до Росії, підозра від СБУ та вибух в ресторані Balzi Rossi

Тож у 2025 році Чайка повернули до Росії – у червні він посів посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Росії, а в травні 2026 року Олександра Чайка призначили головнокомандувачем Повітряно-космічних сил Росії.

"Танкіст" Чайко стає авіатором / фото – МО РФ

На цій посаді воєнний злочинець і перебував, коли 1 серпня в ресторані Balzi Rossi пролунав вибух. Повідомляється, що генерал його пережив і зберігає шанси постати перед трибуналом за свої злочини в Україні та Сирії.

Докази злочинів генерала Чайка від СБУ – дивіться відео:

У 2025 році СБУ зібрала доказову базу щодо дій Чайка на Київщині навесні 2022 року, зокрема, стало відомо про прямі накази генерала про злочинне застосування штурмової авіації, а також обстріли українських міст і сіл системами "Град" і "Ураган".