У центрі Москви поряд з Громадською палатою пролунав потужний вибух: на місці утворилася вирва

Під вечір у центрі Москви пролунав потужний вибух. За наявною інформацією, сталося це на Міуській площі поблизу Громадської палати. На місці утворилася вирва. Правоохоронці визначилися з причиною.

Як розповідають російські ЗМІ, гучну "бавовну" почув місцевий мешканець, передає 24 Канал. Після цього у небо здійнявся дим. Сталося це на площі Міуській, 5. Правоохоронці згодом озвучили версію того, що сталося.

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На місці вибуху утворилася вирва

Сам вибух стався за три метри від житлового будинку. У прибудинковому садку утворилася дивна вирва. Місце події відразу ж оточили та прислали туди співробітників екстрених служб.

За попередньою версією, причиною утворення вирви став вибух кабелю. Її ретельно вивчали криміналісти, а також кінологи та сапери.

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Згодом таки підтвердили, що вибух спричинив таки силовий кабель. Правоохоронці займаються встановленням, на чиєму балансі він перебуває, щоб продовжити розслідування.

Тим часом самих росіян готують до серйозної "бавовни". Мовляв, Україна вже визначилася з трьома цілями в Росії, по яких однозначно планує бити.

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