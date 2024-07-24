Підрив авто у Москві: у мережі пишуть, що постраждав офіцер ГРУ

Зранку, 24 липня, у Москві вибухнув автомобіль, у якому, за даними ЗМІ, перебував офіцер штаб-квартири ГРУ Андрій Торгашов. У транспортному засобі він перебував разом з дружиною.

Спершу ЗМІ писали, що в ній перебував заступник начальника 89 радіоцентру військової частини супутникового звʼязку Росії Андрєй Торгашов. Однак інший ресурс згодом пояснив, що насправді постраждав його тезка, передає 24 Канал.

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Ймовірно, внаслідок вибуху постраждав офіцер ГРУ

Зазначається, що плутанина виникла після того, як одне із російських видань написало, що на вулиці, де стався вибух, проживав "заступник начальника ПДРЦ військової частини 33790". До цього інші видання ЗМІ називали лише ім'я та прізвище постраждалих – Андрєя Торгашова та його дружини Майї.

Як з'ясувалося, на Синявинській вулиці мешкає й інший Андрєй Торгашов. І він є власником сріблястої Toyota Land Cruiser Prado 2009 року випуску. Машину саме такого кольору підірвали у середу, про це свідчать відео очевидців.

У Москві вибухнув автомобіль: дивіться відео

Про те, що Торгашов є офіцером ГРУ писали російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела. За деякими даними, він у 2016 році отримував дохід у військовій частині 45807 як старший офіцер. Водночас станом на зараз з ним неможливо зв'язатися.

Ба більше, у Торгашова з центру управління стратегічними ракетними військами немає Toyota Land Cruiser, проживає він у ЗАТУ "Схід", а його дружину, ймовірно, звуть не Мая, про що, як зазначається, свідчать дані з відкритих джерел.

Таким чином автомобіль Toyota Land Cruiser, який підірвали в Москві зранку 24 липня, радше за все належить офіцеру Андрію Торгашову, який працює в штаб-квартирі Головного управління Генштабу ворожого Міноборони, яке відоме як ГРУ.