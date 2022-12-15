Свіжу "бавовну" завезли до російського Ангарська: спалахнула пожежа на нафтобазі, є загиблі

Цього ранку "бавовна" навідалася до нафтобази в Ангарську. Спочатку був потужний вибух, після якого спалахнула чимала пожежа. Відомо як про постраждалих, так і загиблих.

Як розповідають росЗМІ, вогонь охопив площу 2500 квадратних метрів. Читайте на 24 каналі, що сталося у Росії та яке це мало наслідки.

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Спалахнула нафтоустановка в Ангарську

Відомо, що вогонь спалахнув на установці для обробки пасткової нафти близько 06:00. Як повідомляють місцеві ЗМІ, полум'я вдалося локалізувати. Станом на ранок 15 грудня, горіли дві цистерни з нафтопродуктами. Також спостерігалося факельне горіння газу. Щодо причини вибуху, то він міг статися через загазованість систем технологічної установки.

У мережу вже виклали чимало відео. На одному з них камери спостереження зафіксували сам момент вибуху. Небо миттєво осяяла вогняна заграва. Ближче до обіду, повідомляють в мнс Росії, полум'я вдалося ліквідувати.

На камеру спостереження потрапив момент вибуху: дивіться відео

Інші ролики демонструють, що небо над Ангарськом яскраво помаранчеве. Такою сильною була пожежа. І хоч самі язики полум'я не видно, забарвлення неба дає чітко зрозуміти, що пожежа неабиякого масштабу.

Відомо про двох постраждалих співробітникам нафтоустановки. Їх госпіталізували до лікарні. Ще двох спочатку вважали зниклими безвісти. Але невдовзі рятувальники відзвітували, що вони загинули внаслідок вибуху.

У ТЕЦ-9 бідкаються на вибух і говорять про якісь ракети: дивіться відео (18+)

Також розповідають, що у будівлі неподалік вибухова хвиля понищила стелю, вибила вікна. Співробітники ТЕЦ-9 розповіли, що відчули цю саму вибухову хвилю. Якщо глянути на карту, то можна побачити, що нафтопереробний завод розташований за якихось 900 метрів від тієї самої ТЕЦ-9. Тож не дивно, що її співробітники відчули наслідки вибуху на підприємстві.



Нафтобаза розташована неподалік ТЕЦ-9 / Скриншот карти

"Бавовна" у Росії стала постійним гостем

Напередодні стало відомо, що "Бавовнятко" навідалося до Курська. Сталося це 14 грудня близько 22:00. Тоді ж місцевий губернатор вирішив дуже швидко заспокоїти росіян, які вже бігали і панікували. Мовляв, вибухи – наслідок роботи ППО. І що, мовляв, їм вдалося знешкодити три "ворожі ракети", якщо не більше.

У той же день неспокійно було й у Ростовській області. Там підірвали колії, якими йшли ешелони російської військової техніки. Зауважимо, що про підрив на залізниці заявили у легіоні "Свобода Росії". І хоч сам легіон не взяв на себе відповідальність за це, він відзначив, що до вибуху причетні "невідомі патріоти".