Масштабний вибух на нафтозаводі у Венесуелі: влада назвала це терактом – відео

У Венесуелі 20 березня відбувся теракт на території державної нафтогазової компанії Petroleos de Venezuela SA. Потужний вибух прогримів на ділянці газопроводу в місті Ель-Техеро.

Наразі не надходило інформації про жертв чи постраждалих. Про це повідомив міністром промисловості Тарек Зайдан Ель-Айссамі Мадда.

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Посадовець розповів, що на ділянці газопроводу, де стався вибух, розташований операційний центр і газозаправний завод високого тиску.

Внаслідок потужного вибуху з ладу вийшла газова інфраструктура однієї з найбільших компаній у Венесуелі.

Наразі на місці інциденту вже працюють ремонтні бригади, які намагаються усунути наслідки аварії і відновити роботу пошкодженої ділянки газопроводу.

За словами міністра промисловості Венесуели, президенту країни Ніколасу Мадуро одразу повідомили про масштабний терористичний акт.

Теракт на газопроводі компанії PDVSA стався не вперше

Це вже не вперше газопровід державної компанії PDVSA став об'єктом терористичних атак. У січні 2021 року очільник країни Ніколас Мадуро заявив про атаку на східну ділянку газогону, яка спричинила масштабну пожежу.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Тоді Мадуро назвав терористами організаторів нападу, які нібито хотіли порушити поставки газу у Венесуелі.