Невідомий підірвав вибухівку у центрі німецького Кельна: момент потрапив на відео

У центрі німецького міста Кельн прогримів вибух. Вже відомо, що невідомий заклав у приміщенні клубу вибуховий пристрій. Поліція оточила територію.

Вибух стався на вулиці Гоенцоллернрінг – біля площі Рудольфплятц.

Дивіться також У Бердянській райраді розповіли, яку правду викрило ураження російських цистерн з нафтою

Вибух у клубі в Німеччині: є поранений

Вибух трапився у клубі Vanity. Вже відомо, що це цілеспрямована атака. Адже на камери потрапив момент, як невідомий заклав вибухівку на вході до клубу. Варто зазначити, що у цій будівлі також розташовані офіси.

Це терор у Кельні. Хтось підірвав вибуховий пристрій, хоча повинен був бачити, що там були люди. Я оцінюю збитки в 100 000 євро,

– заявив журналістам власник приміщення.

Внаслідок вибуху поранень зазнав прибиральник. Наразі чоловік перебуває в лікарні. За даними поліції, він у важкому стані.

Мотиви підривника невідомі, зараз його особистість встановлюють. На кадрах видно людину в худі, яка залишила сумку з вибуховим пристроєм перед входом.

Внаслідок вибуху біля входу до будівлі обвалилася стельова плитка і луснули шибки.



Як виглядає місце вибуху / фото Bild

Станом на цю мить правоохоронці продовжують розшук підривника.