"Є****тся, ми встрялі": як росіяни реагували на приліт по НПЗ "Лукойл" у Волгограді

У Волгограді вночі 3 лютого невідомі добрі безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойл". Під час атаки росіяни дуже емоційно реагували на вибухи та спалахи.

Про це стало відомо з відео, які ширяться російськими ЗМІ. Росіяни також бідкалися що пожежа на нафтопереробному заводі у Волгограді була потужною, передає 24 Канал.

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Як росіяни реагували на вибухи на НПЗ "Лукойл"

На кадрах окупанти бідкалися, що пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл" палає безперестанку. Не обійшлися коментарі росіян без інвективної лексики, яку вони висловлювали через слово.

Є****тся, ми встрялі,

– коментують вогонь на НПЗ росіяни.

Також росіяни намагалися порахувати, скільки резервуарів з нафтою палає на заводі у Волгограді. На відео можна побачити, що у небо підіймається густий стовп чорного диму, а вогонь розгоряється все більше.

Як росіяни реагували на вибухи на НПЗ "Лукойл": дивіться відео (18+)

Водночас у коментарях під цим відео росіяни не надто вірять словам своєї влади щодо того, що пожежа сталася після того, як "ворожий БпЛА збили". Громадяни Росії кажуть, що "пожежі не може бути після збиття" і просять казати свою владу правду про вибух.

Росіяни обурилися у коментарях після вибухів на нафтобазі / Скриншот 24 Каналу

Також росіяни писали, що "безпілотник втрапив, куди й мав" і також жартують, що "після того, як безпілотник залетів на територію Росії, то був пригнічений тим, що побачив там".

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