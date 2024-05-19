В Одесі пролунав вибух: ворог вдарив балістикою з Криму

Ввечері 19 травня в Одеській області оголосили тривогу. Уже незабаром пролунали вибухи.

Росіяни вкотре атакували область балістикою з Криму. Що вже відомо, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Загроза застосування балістики: у низці областей Україні – повітряна тривога

Окупанти атакували Одещину балістикою

Близько 18:46 в Одеській області знову оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Ракета у напрямку Одеської області!

– написали в Сили оборони Півдня о 18:47.

Моніторингові спільноти написали про вихід балістики з Криму. Уже через кілька хвилин пролунав вибух.

Згодом моніторингові канали зазначили, що, за попередньою інформацією, "Іскандер-М" припинив існування в межах області.

Що цьому перебувало