В Одесі пролунав вибух: ворог вдарив балістикою з Криму
19 травня 2024, 18:52Читать новость на русском
Ввечері 19 травня в Одеській області оголосили тривогу. Уже незабаром пролунали вибухи.
Росіяни вкотре атакували область балістикою з Криму. Що вже відомо, передає 24 Канал.
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Окупанти атакували Одещину балістикою
Близько 18:46 в Одеській області знову оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Ракета у напрямку Одеської області!
– написали в Сили оборони Півдня о 18:47.
Моніторингові спільноти написали про вихід балістики з Криму. Уже через кілька хвилин пролунав вибух.
Згодом моніторингові канали зазначили, що, за попередньою інформацією, "Іскандер-М" припинив існування в межах області.
Що цьому перебувало
- Зауважимо, що від початку доби 19 травня тривогу на Одещині оголосили вже всьоме.
- Вночі агресор масовано атакував область "Шахедами". ППО збила 20 дронів-камікадзе.
- Внаслідок падіння уламків в Одеській області пошкоджено адмінбудівлю. В Одесі уламки впали на подвір'я в житловому кварталі. На щастя, минулося без постраждалих.
- Зранку окупанти запустили на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10". Його збили оборонці неба.
- Тривогу в області оголошували й близько 16:28. Тривала вона 2 години.