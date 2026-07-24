Вибух пролунав в Одесі, є постраждалий

Росія продовжує тероризувати Одесу. Вранці 24 липня там знову пролунав вибух.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку на Одесу?

Після нічного обстрілу росіяни продовжили атакувати Одещину і вранці.

О 10:54 Повітряні сили попередили про БпЛА курсом на Одещину з Чорного моря. А о 10:57 – про баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси.

Гучно у місті було приблизно о 10:59.

Попередньо, є постраждалий. Пошкоджений магазин та інфраструктура.

Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Пошкоджено меблевий магазин. За попередніми даними, одна людина постраждала. Інформація уточнюється,

– написав голова ОВА Кіпер.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що росіяни вночі 24 липня масовано атакували Одещину. Було уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру.

На жаль, відомо про двох постраждалих: жінку та 4-річну дитину.

Напередодні, 23 липня, Одеса теж постраждала від рук росіян. Тоді були руйнування міської інфраструктури та житлових будинків. Але, на щастя, жертв вдалося уникнути.