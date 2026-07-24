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24 липня, 11:01
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Оновлено - 11:37, 24 липня

Вибух пролунав в Одесі, є постраждалий

Софія Рожик

Росія продовжує тероризувати Одесу. Вранці 24 липня там знову пролунав вибух.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку на Одесу?

Після нічного обстрілу росіяни продовжили атакувати Одещину і вранці.

О 10:54 Повітряні сили попередили про БпЛА курсом на Одещину з Чорного моря. А о 10:57 – про баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси.

Гучно у місті було приблизно о 10:59.

Попередньо, є постраждалий. Пошкоджений магазин та інфраструктура. 

Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Пошкоджено меблевий магазин. За попередніми даними, одна людина постраждала. Інформація уточнюється,
– написав голова ОВА Кіпер.

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Нагадаємо, що росіяни вночі 24 липня масовано атакували Одещину. Було уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру.

На жаль, відомо про двох постраждалих: жінку та 4-річну дитину.

Напередодні, 23 липня, Одеса теж постраждала від рук росіян. Тоді були руйнування міської інфраструктури та житлових будинків. Але, на щастя, жертв вдалося уникнути.